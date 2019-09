A cura della Redazione

«No al bullismo a scuola e lotta contro il razzismo e la violenza negli stadi». E’ questo il leit motiv dell’Aicovis, acronimo di Associazione Italiana Contro la Violenza negli Stadi, presieduta da venticinque anni dal dinamico Rosario Iannucci. Oltre 10 mila gli iscritti in Italia e in tutto il Mondo, tra i quali figurano calciatori di serie A e di altre serie minori, arbitri, dirigenti sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, uomini politici e giornalisti.

Decine e decine le iniziative intraprese dall’Associazione, l’ultima in ordine di tempo quella di giovedì 26 settembre al Liceo dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata. Tra il preside Felicio Izzo e Rosario Iannucci è stato firmato un protocollo d’intesa anti-bullismo e anti-razzismo “che punta sull’educazione dei più giovani e sulla prevenzione tra i banchi di scuola – afferma Iannucci - per reprimere il fenomeno della violenza di genere”.

Allo stesso tempo nascerà una mostra fotografica e pittorica per sensibilizzare i più giovani nei confronti di un problema, il bullismo, diventato negli ultimi tempi sempre più ricorrente. La mostra, che ha ottenuto già il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Gazzetta dello Sport e dell’Unicef, sarà itinerante, con la prima tappa nella città di Torre Annunziata. Ed i protagonisti saranno proprio gli studenti del Liceo Artistico di via Vittorio Veneto, ai quali l’Aicovis ha chiesto – così come viene riportato nel protocollo d’intesa - di dipingere dieci quadri o pannelli mobili che dovranno simboleggiare i temi tanto cari all’Associazione. Altri punti del protocollo, la realizzazione di un documentario sui 25 anni dell’Aicovis e l’elezione della ragazza far play tra le studentesse del Liceo.

«Il nostri istituto – afferma il prof. Izzo – è da anni impegnato a fianco dell’Associazione, condividendone finalità e iniziative. Nel maggio scorso, il ballerino, nonché bravissimo conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino (diplomatosi proprio al Liceo "de Chirico", ndr), è stato nella nostra scuola per ricevere dall’Aicovis la nomina di “Ambasciatore contro il bullismo e la violenza negli stadi. Quando si tratta di affrontare problematiche di carattere sociale, noi non ci tiriamo mai indietro”.