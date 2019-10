A cura della Redazione

Traffico interrotto da piazza Cesàro lungo corso Vittorio Emanuele III.

A causa della rottura di un tubo durante i lavori per un guasto alla rete idrica nei pressi della Chiesa del Carmine, dalle ore 21,00 di questa sera è stata disposta la chiusura del tratto di corso compreso tra piazza Cesàro e via Talamo.

Le auto dirette in direzione sud posso proseguire per via Carlo Poerio o per piazza Cesàro. La chiusura dovrebbe durare all'incirca 3 ore.