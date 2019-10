A cura della Redazione

“Chi rompe paga ed i cocci sono suoi”. Ve lo ricordate questo antico proverbio? Ebbene, calza a pennello per i passaggi pedonali di corso Umberto I, da via Tagliamonte a via Fusco.

I lavori recenti della Gori avevano quasi interamente smantellata la pavimentazione composta da tozzetti di pietra lavica sulle strisce pedonali. Il comune di Torre Annunziata ha preteso il rifacimento totale dei passaggi pedonali a carico della stessa società. “Stamattina sono iniziati i lavori - afferma l’assessore i Lavori Pubblici, Luigi Ammendola -. La tipologia sarà cambiata, ora ci sarà asfalto stampato e verniciato con strisce bianche e fondo rosso, con una riduzione sensibile dei costi di manutenzione. Laddove tale tipologia dovesse funzionare, valuteremo la possibilità di rifare completamente tutti i passaggi pedonali della città”.

Quello dei lavori sul manto stradale ad opera delle società che gestiscono le utenze pubbliche (elettricità, gas e acqua) è un problema che si trascina dalla notte dei tempi. Cantieri che nascono dalla mattina alla sera e che rovinano la pavimentazione con rattoppi molto approssimativi. Occorrerebbe una convezione tra il Comune e tali società su cui mettere nero su bianco che, nel caso di scavi effettuati per riparazione o lavori di allestimento di nuove impianti, le ditte appaltatrici devono rifare completamente il manto stradale per il tratto interessato e ripristinare, a regola d’arte, lo stato dei luoghi.