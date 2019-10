A cura della Redazione

Maximall Pompeii: rilasciata dalla Soprintendenza di Napoli l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione in variante delle opere esterne del mega parco commerciale in via Plinio a Torre Annunziata.

Manca solo il permesso a costruire da parte dell’Ufficio tecnico comunale, che sarà rilasciato a breve, e poi non ci saranno più ostacoli burocratici per iniziare i lavori esterni (per quelli interni già l’iter era stato completato da qualche mese) e realizzare quella che dovrebbe essere l’opera più maestosa mai costruita a Torre Annunziata.

Il Centro, che si trova a pochi passi dal Maximall Oplonti e vicinissimo agli scavi di Pompei, è proiettato ad essere uno dei principali punti di riferimento italiani nel settore. Con il suo design moderno sarà il primo centro commerciale di lusso ed ospiterà più di 200 brand di cui 30 tra i migliori nel settore della ristorazione.

Alcuni numeri per dare il senso della grandezza dell'opera. Il Centro si estenderà su una superficie di 198 mila metri quadrati, di cui 38.250 mq coperta e 44 mila metri quadrati di GLA (Gross Leasable Area), ossia la superficie commerciale utile . Saranno realizzati 4 mila posti auto, 8 multisale cinematografiche, un hotel di 120 camere, una grande fontana al centro della piazza che ricorderà molto da vicino piazza del Plebiscito di Napoli.