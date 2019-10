A cura della Redazione

Concorsone della Regione Campania, le correzioni dei test inizieranno giovedì 17 ottobre e dovrebbero terminare entro la fine del mese. Con circa un mese di ritardo, che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Vincenzo De Luca, la Formez ha annunciato sul sito dell’Istituto che “a partire dal 17 ottobre presso la sede di Roma, si darà inizio, alla presenza del Comitato di vigilanza, all’apertura dei plichi contenenti gli elaborati e alla correzione delle prove del corso-concorso pubblico categoria D”.

Le correzioni, quindi, riguarderanno prima i laureati, 40 mila candidati per un totale di 903 posti disponibili presso le amministrazione della regione Campania.

A seguire si procederà con la correzione dei test per la categoria C, ossia quelli sottoposti ai diplomati, che si contenderanno 1280 posti. Dopo la correzione di tutti i test, la Formez pubblicherà la graduatoria con l’indicazione dei candidati ammessi alla prova successiva.

“I candidati interessati – conclude la Formez - sono pregati di consultare costantemente il sito http://riqualificazione.formez.it per i successivi aggiornamenti sul calendario delle correzioni.

Per motivi organizzativi, l’accesso alla sala per assistere alle correzioni (Viale Max 15, Roma) sarà consentito al massimo a gruppi di 70 persone alla volta".

Una volta pubblicata la graduatoria con i candidati ammessi, sarà reso noto il calendario per la seconda prova di selezione (sessanta quiz a risposta multipla riguardanti il profilo scelto dal candidato).

L’obiettivo della Regione è quello di terminare le prime due prove entro la fine dell’anno. Molto probabilmente, quindi, la seconda prova si svolgerà nell’ultima decade di novembre.