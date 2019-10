A cura della Redazione

Si terrà oggi alle 18:30 nella sede del Presidio dell'Associazione Libera, presso la Trinità di via Alfani in Torre Annunziata, un nuovo confronto con l’Amministrazione comunale sul PUC in fase di redazione.

L’incontro è promosso da La paranza delle idee assieme alla stessa Libera e a Legambiente, Confcommercio, Associazione Ingegneri e Verso Sud ed è aperto a cittadini, associazioni e forze politiche (finora assenti su un tema così importante).

Esso è la continuazione e il completamento dell’iniziale riunione del 30 settembre scorso (presenti molti tecnici) tesa a verificare lo stato del procedimento amministrativo, condividerne i suoi criteri-guida e, su un piano più specifico, valutare la riqualificazione del lungomare torrese.

L'incontro si svolfgerà alla presenza di Sindaco, Assessore all’Urbanistica e Dirigente dell’Ufficio Tecnico