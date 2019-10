A cura della Redazione

19° Meeting di auto e moto d'epoca. Domenica 27 ottobre, in via Colombo (Villa Comunale), alle ore 9,00 ci sarà il raduno di auto e moto d'epoca.

L'iniziativa è compresa nel programma delle inziziative promosse per i festeggiamenti civili della Madonna della Neve.

Alle ore 12,00 la partenza della sfilata, che si si snoderà lungo via Marconi, Rampa Nunziante, via Alfani, via Gambardella, c/so Umberto I, c/so Vittorio Emanuele III, via Roma, piazza Imbriani, via Veneto, via Tagliamonte c/so Umberto I, via Prota, via Caravelli, via Alfani, Rampa Nunziante, via Marconi, ritorno a viale Cristoforo Colombo.