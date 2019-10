A cura della Redazione

Una splendida giornata di domenica 27 ottobre a Torre Annunziata, dove si è svolto il XXI Trofeo Madonna della Neve, regata storica del CN Arcobaleno che si tiene proprio nei giorni in cui in città si celebra la festa di Maria Santissima della Neve. Celebrazione molto amata a cui tutta la cittadinanza oplontina è particolarmente affezionata.

Una giornata incantevole a una sola incognita: il vento. Nei giorni scorsi infatti le previsioni davano bonaccia, e non lasciavano grandi speranze di cambiamento per i regatanti. Ma gli organizzatori della regata ci hanno creduto, scommettendo su questo assolato 27 ottobre, ed è successo l'inaspettato: un vento da ponente leggero ma stabile si è palesato, di 7-8 nodi di intensità, con qualche punta a 9.

Forse il merito è stato di un aiuto dall'Alto, di un vento termico o della tenacia ed esperienza degli organizzatori, che hanno saputo ben sfruttare questa piccola finestra di vento, disponendo il campo della giusta dimensione rispetto alle condizioni meteo-marine.

Vincitori in classe Orc Vaco a viento, che si aggiudica anche il Trofeo Madonna della Neve, Grande vento e Asia. Per i meteor vince Milk&Coffee, mentre per la classe Libera saranno premiati Diva e Bijoux.