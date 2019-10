A cura della Redazione

L’artista oplontino Emilio Rez, come riportato in un precedente articolo, ha partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani che si sono svolte tra il 25 e il 27 ottobre scorso. Tanti i giovani accorsi nella cittadina ligure per conquistarsi un posto alle finali, ben 850 persone per la precisione, ma solo 65 hanno passato il turno.

Tra questi c’è anche Emilio Rez, artista di Torre Annunziata trapiantato a Berlino e conosciuto per la sua HIT Sei Tremenda, lanciata al Maurizio Costanzo show e da Tadio Deejay che ha riproposto il brano in una versione remixata da Paolino Rossato, Alex Farolfi e Shorty. I giudici che hanno selezionato i ragazzi per Area Sanremo erano sei, tutti del mondo dello spettacolo e copetenti del settore: Andy dei Bluvertigo, Teresa Desio, Gianni Testa, Petra N Magoni, Massimo Cotto e Vittorio De Scalzi.

“Sono ancora incredulo – ci dice Rez- sono andato li con l’intento di vivermi un’esperienza bellissima, E’ stata una full immersion di corsi vari con persone di grande prestigio professionale, i giudici sono persone eccezionali, mi sono sentito subito a mio agio, ho cercato di dare il meglio di me ma, sinceramente, non pensavo che avrei potuto superare il turno. C’erano tantissimi ragazzi bravi che dovevano convincere i giurati con una performance di 2 minuti e 30 secondi. Due minuti che volano via in un attimo e, immagino, che chi era seduto dietro quella scrivania, non poteva distrarsi un solo secondo, ma restare concentrato per poter cogliere al meglio l’interpretazione dei cantanti”.

Ora il prossimo step si svolgerà sempre a Sanremo nei giorni 8 e 9 novembre, dopodichè sapremo i nomi dei 20 artisti che parteciperanno ad Area Sanremo fino ad arrivare, per i due prescelti, al teatro Ariston a febbraio.