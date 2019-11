A cura della Redazione

Il 1° ottobre 2015 la questione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sembrava aver trovato quella soluzione attesa da anni, con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Torre Annunziata del regolamento grazie al quale i residenti nelle cooperative dei Piani di Zona ex legge 167/1962 (Prota-Gambardella e Carminiello) sarebbero finalmente potuti diventare proprietari a pieno titolo dei loro alloggi. Tant’è che, nonostante la carente campagna informativa del Comune e nonostante la durata della concessione (99 anni) faccia sì che in tanti non avvertano il problema come immediato, al successivo avviso pubblico per la stipula delle nuove convenzioni risposero, numeri dell’Ente, in ben 171 (sono circa 500 le unità abitative interessate). 171 istanze che, a distanza di quattro anni, sono rimaste, però, senza risposta alcuna.

Eppure il Gruppo di lavoro appositamente costituito dal Comune risulta aver espletato la propria attività, venendo per questo pagato con la somma di 60 mila euro. Perché, allora, l’iter si è bloccato? Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale attuali furono tra quelli che, all’epoca (da semplici consiglieri comunali), più cantarono vittoria. Dessero ora (meglio se con i fatti) una doverosa risposta!

E dire che, come di recente rilevato anche nel Documento programmatico di Politica Urbanistica, quest’operazione porterebbe nelle casse comunali un’ingente quantità di denaro (si stima fino a 4 milione e mezzo di euro, almeno un terzo dei quali introitabili tramite le istanze già pervenute). Fondi che, in base a quanto già previsto, sarebbero destinati al completamento delle infrastrutture a servizio di quei quartieri e all’abbattimento delle barriere architettoniche ma che, aggiungiamo, potrebbero essere utilizzati pure per il PUC, visto che per la costituzione dell’Ufficio di Piano (comprendente le necessarie professionalità) non si riescono a trovare neanche alcune decine di migliaia di euro.