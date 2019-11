A cura della Redazione

Dal 4 novembre prossimo la presenza dei Salesiani sul territorio si arricchisce del Centro Diurno Polifunzionale per minori “Casa Valdocco” che si inaugurerà al mattino al termine di un convegno, e del Laboratorio di Pizzeria “Mani in Pasta” che si inaugurerà in serata.

“Casa Valdocco” sarà un Centro diurno accreditato dall’Ambito N30, che può ospitare 30 minori tra i 6 ai 18 anni. I minori saranno seguiti da educatori e operatori specializzati nell’arco della giornata fino a quando la sera rientrano in famiglia. La giornata tipo inizia con la condivisone del pasto poi viene organizzato il tempo di studio, e a seguire laboratori e sport, supporto psicologico, mediazione familiare.

Con il Laboratorio di Pizzeria “Mani in Pasta” i Salesiani, invece, si prefiggono di imparare un mestiere a tutti quei ragazzi accolti nelle case famiglie o in oratorio che dalla vita hanno avuto di meno. Il laboratorio, in attesa di accreditamento regionale, darà la possibilità di ottenere un attestato regionale spendibile nel mondo del lavoro. «Fondamentale la collaborazione creata in fase di progettazione con alcune Pizzerie del territorio – afferma don Antonio Carbone - per l’inserimento lavorativo e il contributo economico di “Salesiani per il sociale” e “Missioni don Bosco”.

I Salesiani sono, dalla loro prima venuta a Torre Annunziata, un centro di aggregazione giovanile che attraverso attività sportive, teatrali, laboratoriali, musicali e di sostegno scolastico hanno favorito la maturazione individuale e la socializzazione dei ragazzi e giovani, in modo particolare quelli appartenenti alle fasce più svantaggiate. Oggi il volto di don Bosco a Torre si manifesta nell’Oratorio, nella Parrocchia, nelle due Comunità Alloggio per minori Mamma Matilde e Peppino Brancati, nei Progetti Territoriali a favore dei minori e delle loro famiglie.