Navigator, è guerra tra Anpal e Regione Campania. La prima tira in ballo la Regione per la mancata contratualizzazione dei 471 navifgator.

Pronta la risposta da parte del vice presidente Fulvio Bonavitacola. "Anpal tenta artatamente di scaricare sulla Regione inadempienze esclusivamente sue. Il verbale sottoscritto non prevede alcuna convenzione Regione-Anpal sulle modalità di utilizzo di personale, nella esclusiva responsabilità di Anpal servizi. Ed infatti, nel corso dell'incontro il Presidente di Anpal aveva comunicato che si sarebbe proceduto alla contrattualizzazione immediatamente dopo il suo viaggio di lavoro negli Usa. Non sarà tollerato l'incomprensibile gioco a scaricare le responsabilità. Anpal ha fatto la selezione, Anpal ha il dovere di contrattualizzare i navigator. Tutto il resto sono diversivi per non assumersi responsabilità. Invitiamo i navigator a promuovere una iniziativa di lotta nei confronti di Anpal. Saremo al loro fianco".

Da un portavoce dei 471 in attesa di assunzione arriva un appello: "Per noi un incubo infinito. Chiediamo solo buonsenso a tutte le parti in causa e collaborazione istituzionale".