A cura della Redazione

Irma Testa, la campionessa di pugilato di Torre Annunziata, ai “Soliti Ignoti”, trasmissione serale su Rai 1 condatta da Amadeus.

Nel programma, il concorrente è alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ci sono ogni sera 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro.

Tra le varie opzioni che aveva la concorrente nella puntata di stasera 12 novembre, c’era il “Consulente di marketing”, “Vende confetti agli inglesi”, “Fa lampade in vetro” “Pugile”, ”Vendeva olio per auto”. Irma ha consegnato ad Amedeus il premio ad essa abbinato, 66 mila euro, che riportava la scritta “imprevisto”. Ciò stava a significare che se il concorrente non avesse risposto esattamente, non solo non vedeva aumentare il suo montepremi, ma perdeva tutto quanto accumulato fino ad allora.

Ebbene la concorrente, di professione estetista, si è avvicinata ad Irma, ha scrutato le sue mani ed ha notato che aveva le unghie corte. Questo particolare l’ha portata a dedurre che Irma faceva un lavoro manuale. Ragionamento logico, anche se poi alla fine ha optato per la risposta “Fa lampade in vetro”. Niente di più sbagliato. «Mi dispiace – ha risposto Irma - non faccio lampade in vetro». Un ko tremendo che ha azzerato alla concorrente il montepremi di 96 mila euro.

Alla fine delle otto identità, Amadeus ha presentato al pubblico televisivo la pugile Irma Testa mandando in onda alcuni filmati dei suoi incontri vittoriosi.

Una cosa è certa, da stasera la pugile torrese è nota, non solo al pubblico sportivo, ma anche ai telespettatori dei “Soliti Ignoti”.