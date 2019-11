A cura della Redazione

Il dottor Enrico Moretto, psicologo clinico e sessuologo di Torre Annunziata dà vita al progetto “Kaplan-Terapia Sessuale Illustrata”, un file audio suddiviso a puntate da ascoltare su qualsivoglia piattaforma streaming, di quelle che ci circondano quotidianamente come Spotify ad esempio.

Ecco quindi che da una parte abbiamo Enrico, animo creativo e abitante del suo tempo, che dopo nove mesi di gestazione dall’origine del suo progetto ha deciso di fornire le gambe e le braccia al suo innovativo contenuto. Dall’altra un podcast, spinoso termine anglofono con evidente connessione alla velocità di un tempo che ibrida le sue possibilità di intrattenimento.

Che cos’è un podcast? Uno show, l’evoluzione biologica della radio via etere, un monologo, una programmazione di flusso, una sequenza di elaborazione numerica che diventa suono. Insomma, tutto. L’acronimo tra un pod, la potenza di uno strumento portatile dalle infinite possibilità di riproduzione MP3 siglato dalla grande mela di Apple e appunto cast, letteralmente “spargere, diffondere”, un po’ come il grande broadcast dello scorso millennio, in cui l’etere radiofonico diveniva mezzo di comunicazione di massa.

Enrico Moretto mette a frutto l’ascendente professionale legato alla sessuologia sfatando i tabù attraverso le porte della contemporanea socialità virtuale. Si colloca nel formato polivalente di un podcast nel ruolo di contemporaneo prosumers, ovvero produttore di contenuti e fruitore degli stessi. Come lo siamo tutti, naviganti della liquidità “baumaniana” in un mondo, quello dei social, fatto di combustione di sensi tra immagini, suoni e parole.

Da questa esperienza nasce “Kaplan-Terapia Sessuale Illustrata”, è l’omaggio a Helen Singer Kaplan e al suo manuale di terapia illustrata del 1973. Saggio che affrontava l’impervia strada, all’epoca, delle disfunzioni sessuali coadiuvata alla potenza penetrativa delle immagini. Il nostro Enrico riesce a traslare l’importanza di tale lavoro attraverso tappe fondamentali del dibattito sessuale (come desiderio o eccitazione, titoli di alcune delle puntate in programmazione) nel raccordo con il tempestoso caos delle immagini che ci offre la società e dell’eros di immagini di derivazione artistica.

Il podcast diventa il nuovo autentico mezzo di connessione individuale, ci allontana dal frastornato intrattenimento passivo di un qualsiasi show radiofonico per fornirci il pieno controllo di un ascolto di flusso. Scegliamo cosa ascoltare, il percorso da affrontare, quando farlo (seppur distrattamente), attingiamo volontariamente alla nostra attenzione per costruire informazione, consapevolezza e intrattenimento come nel caso di Kaplan, la bellezza parte dal potere conoscitivo della sessualità attraverso la frammentazione delle immagini.

Claudio Palumbo

