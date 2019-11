A cura della Redazione

Feste natalizie senza luci di artista a Torre Annunziata.

Quest’anno sarà un Natale meno “luminoso” del solito, niente luminarie artistiche ma solo lacci con luci a pioggia appesi da una parte all’altra delle strade e solo sui corsi principali della città.

Eppure i cittadini torresi erano stati abituati a ben altro. Luci artistiche nelle strade principali e Villa del Parnaso addobbata a festa con corpi luminosi natalizi, meta di attrazione per grandi e piccoli.

Ma qual è il motivo di questo ritorno al passato? A spiegarcelo è l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Ammendola. «Negli anni scorsi – afferma -, le luminarie per la Festa del 22 Ottobre erano le stesse anche per il Natale, pur con qualche piccola variante. Ciò portava ad una diminuzione di costi complessivi per i due eventi, anche se la festa patronale senza le luminarie tradizionali perdeva un po’ del suo fascino. Quest’anno siamo ritornati all’antico, anche perché sollecitati da più parti, con l’allestimento delle arcate luminose per la festa della Madonna della Neve, e questo ha comportato una minore disponibilità economica per Natale, tale da non permetterci l’allestimento di luminarie artistiche. Va anche detto – conclude l’assessore – che con le poche risorse ancora rimaste abbiamo preferito dare priorità ai lavori di manutenzione di alcuni edifici scolastici che, dopo le recenti piogge, presentavano molte criticità».

E Villa del Parnaso? «Siamo alla ricerca di sponsor per addobbarla con qualche corpo luminoso - afferma il consigliere delegato Giuseppe Raiola -. Purtroppo le risorse sono poche e le emergenze, invece, tante».