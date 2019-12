A cura della Redazione

Da stamattina, lunedì 9 dicembre, entra in vigore il provvedimento che istituisce in via Mauro Morrone (vico dei Poverelli) il divieto di sosta e di fermata sul lato sinistro della carreggiata, secondo il senso unico di marcia.

L’ordinanza del comandante della Polizia municipale Enrico Ambrosetti doveva entrare in vigore già sette mesi fa, il 6 maggio 2019, con l'assessore alla Viabilità Gaetano Veltro, ma poi il provvedimento venne sospeso per un maggior approfondimento del dispositivo di traffico.

Il percorso sarà protetto da paletti para-pedonali per dare la possibilità ai pedoni e/o ai disabili in carrozzina di poter camminare senza correre il rischio di essere investiti da qualche auto di passaggio o di districarsi tra le vetture in perenne sosta.

Quello adottato dall’amministrazione comunale è un provvedimento di civiltà che andrebbe esteso anche ad altre strade della città dove i pedoni sono costretti a camminare per strada, come ad esempio il tratto di via Carlo Poerio compreso tra via Vigne e via Vittorio Veneto, privo di marciapiede.

E’ recente l’incontro svoltosi nella sede comunale di via Provinciale Schiti tra il sindaco Vincenzo Ascione, il giornalista Dario Ricciardi e Mina Welby, vicepresidente dell’Associazione Coscioni. In quella circostanza, Ricciardi elencò cinque punti ritenuti requisiti minimi fondamentali perché una città - la nostra – potesse definirsi civile, accessibile ed inclusiva. Tra questi la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono alle persone la normale circolazione a piedi o in carrozzina.