A cura della Redazione

Un percorso pedonale in via Mauro Morrone, conosciuta anche come vico dei Poverelli, a Torre Annunziata

L’ordinanza della Polizia Municipale, a firma del comandante Enrico Ambrosetti, prevede l’istituzione sul lato sinistro della strada, secondo il senso unico di marcia, di un percorso protetto da paletti para-pedonali e, su ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta e di fermata.

Il provvedimento, che sarà attivo dalla mattinata di lunedì 6 maggio, nasce dall’esigenza di garantire la sicurezza dei pedoni, in considerazione dell’esigua larghezza dei marciapiedi presenti lungo la strada.