Era una sua creatura, un progetto al quale aveva dedicato tempo ed energie… e da oggi porterà il suo nome.

Il CVPR - Computer Vision and Pattern Recognition Laboratory - è stato dedicato alla memoria del prof. Alfredo Petrosino, Prorettore alle Tecnologie Informatiche dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, prematuramente scomparso il 31 maggio 2019.

Il professore, di Torre Annunziata, è stato l'ideatore del laboratorio, punto di riferimento per la ricerca di Machine Learning, Big Data e Calcolo Scientifico.

Oggi, 13 dicembre, avrebbe compiuto 55 anni e, proprio in questo giorno, la sua famiglia della Parthenope ha voluto ricordarlo con il Rettore Alberto Carotenuto, il Presidente della Scuola di Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie, prof. Giulio Giunta, collega ed amico del professore, il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, prof. Giorgio Budillon, la moglie Natalia ed i figli Piermarco e Gianmatteo e tantissimi amici, studenti e colleghi di Petrosino.

Anche la consigliera comunale di Torre Annunziata, architetto Maria Longobardi, è venuta a portare il saluto dell'amministrazione del Comune dove abitava il professore.

"Dispiace - ha sottolineato il Rettore - che non abbia potuto vedere il frutto del suo lavoro. Alfredo era un amico ed un collega che ha dato un enorme sostegno come Prorettore. Lo ricorderemo sempre e questo laboratorio farà sì che anche gli studenti che verranno in futuro conosceranno questa figura di grande prestigio per l'Ateneo".

