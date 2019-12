A cura della Redazione

“Festa della Gioia”, è l’evento organizzato dalla Parrocchia del Sacro Cuore con il Comitato di quartiere “Campo Cesàro” di Torre Annunziata, per domenica 22 dicembre.

Domenica 22 dicembre, alle ore 18,00, la Santa Messa e subito dopo, in via XXIV Maggio, animazione, artisti di strada, Luna Janara ed intrattenimento per i più piccoli con Babbo Natale.

Nel caso malaugurato di pioggia, la festa si svolgerà all’interno della palestra del IV Circolo didattico “Nunziante Cesàro”.