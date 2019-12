A cura della Redazione

«Vorrei sapere da chi è stata presa la decisione di sfiduciarmi visto che non ci sono i numeri per farlo».

E’ la risposta del presidente del Forum Giovani di Torre Annunziata, Gaetano Ruggiero, al comunicato pubblicato da torresette.news circa una sua eventuale sfiducia.

«Attualmente il direttivo è formato da 4 componenti, visto che altri due membri non sono legittimati a far parte del Forum – afferma Ruggiero -. Ma pur considerandoli, per sfiduciare il presidente ci voglio i voti dei due terzi del direttivo, ossia 4 su 6 (altri due membri sono decaduti nel corso del mandato, ndr). Tra questi, tre di sicuro non hanno firmato. Allora di cosa parliamo? Inoltre le accuse contenute nel documento sono prive di ogni fondamento e lo stesso esperimento di conciliazione con il Mediatore non ha dato frutti da loro sperati. In conclusione una fake news a tutti gli effetti».