A cura della Redazione

A partire dal 1 febbraio 2020, i richiedenti potranno prenotarsi chiamando al numero verde 800.555.661, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il pagamento dovrà avvenire attraverso Bancomat e/o Carta di Credito di qualsiasi circuito, nonché con Carta Rei e/o Reddito di Cittadinanza. In via provvisoria e per un periodo massimo di tre mesi, sarà possibile effettuare il versamento dell’importo dovuto con bollettino postale sul c/c 75707372 intestato a “Comune di Torre Annunziata – Servizio Tesoreria”. E’ possibile ritirare il bollettino presso l’Ufficio Anagrafe al corso Vittorio Emanuele III, 293.

Gli importi per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica sono i seguenti: 22 euro per il documento in scadenza; 28 euro per il documento smarrito, rubato, deteriorato e/o con scadenza anteriore ai sei mesi, così come previsto dalla legge; 10 euro per documento cartaceo, nei soli casi obbligatori previsti dalla legge.

Sarà possibile ritirare la Carta d’Identità Elettronica presso gli uffici comunali preposti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8, 30 alle ore 12,30.