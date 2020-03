A cura della Redazione

L'Associazione Italiana Celiachia Campania, con la collaborazione di Arev-Od - Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità intorno al Vesuvio, organizza il "Corso di Cucina senza Glutine", che si terrà il 3 marzo dalle ore 16,00 presso il Ristorante/Pizzeria "La Barchetta" al viale Gugliemo Marconi a Torre Annunziata, aperto a tutti gli esercenti la ristorazione dell'area vesuviana.

Grazie alle sinergie messe in campo, si consente alle aziende del territorio che lo volessero di seguire questo importante evento formativo, evitando di recarsi a Salerno (sede naturale del corso).

Il corso è il primo step che l'AiC mette in campo per formare appunto le imprese della ristorazione e del food, in generale, al fine di ampliare la propria offerta in modo da accogliere anche coloro, Turisti compresi, che siano affetti da tale intolleranza alimentare.

Al termine le aziende disporranno del know-how per "servire" pietanze e pizze "Gluten Free", senza la necessità di dotarsi di un'altra cucina e/o un altro forno per le pizze. Tale corso risulta utile anche nel percorso da compiere per il rilascio delle idonee certificazioni.

Per ogni informazione, per aderire al programma Alimentazione fuori Casa e per iscrizioni è possibile contattare la referente AiC, dott.ssa Giulia Corrado, cell. 328 3862165, mail: c_giulia3@virgilio.it