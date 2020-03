A cura della Redazione

Ha preso il via oggi, lunedì 2 marzo, la rassegna di interviste organizzata da il “Il Mattino” che coinvolge personalità nell’ambito della magistratura, della politica, del sociale e delle forze dell’ordine.

Lo scorso 13 dicembre, in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria a Giancarlo Siani, venne inaugurata in Villa del Parnaso la Panchina dedicata alla Libertà di Stampa, donata al comune di Torre Annunziata dall’associazione “Leali delle Notizie” di Ronchi dei Legionari, cittadina in provincia di Gorizia.

In quella circostanza, il direttore responsabile del quotidiano napoletano, Federico Monga, ebbe l’idea di organizzare una serie di “chiacchierate” da svolgersi proprio seduti su quella simbolica panchina.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Vincenzo Ascione, dei vertici delle forze dell’ordine locali e dell’on. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il direttore Monga ha intervistato Federico Cafiero De Raho, dal novembre 2017 Procuratore Nazionale Antimafia.