Tartassati da mass media, inondati di notizie su nuovi contagi di coronavirus, attanagliati dalla paura, pur se - da buoni napoletani - non la diamo a dimostrare. In mezzo a tutto questo, c'è chi ha pensato ai nostri bimbi più piccoli, costretti a stare a casa, per fare apprendere loro, senza trasmettere senso di angoscia e preoccupazione, le norme essenziali di difesa dal coronavirus.

La "Filastrocca della Fata saponina" è stata scritta del prof. Biagio Soffitto, già docente di Italiano presso il Liceo Artistico "Giorgio de Chirico" di Torre Annunziata. Un modo carino per alleggerire il clima pesante che si respira in questi giorni.

Filastrocca della Fata saponina

Filastrocca canterina

della fata Saponina

che fa bolle tonde e nette

con profumi e saponette,

e che dice, oggi e domani,

di lavar sempre le mani,

strofinando ben le dita

per sorridere alla vita,

salutando da lontano

con un cenno della mano,

e inviando alla maestra,

baci sol dalla finestra.

Per salvare la salute

poche norme son dovute.

Rispettarle è necessario,

va a segnarle nel diario.