In seguito ad una grave malattia, è scomparso l’architetto torrese Antonio Boccia. Aveva 62 anni. Professionista esemplare, esperto di restauro monumentale, l’ultima opera a cui stava lavorando è la facciata del Duomo di Napoli.

I funerali si svolgeranno domani sabato 7 marzo 2020 alle ore 10.30 nella Chiesa della SS. Trinità in via Gino Alfani a Torre Annunziata.

Con Antonio il dialogo aveva sempre il sapore piacevole dell’equilibrio, della saggezza, della moderazione, dell'eleganza. Ci legavano le passioni per la fotografia e per la musica e, nonostante gli incontri si fossero diradati nel tempo, restano indelebili i discorsi profondi e mai banali dei nostri confronti da autentici e veri amici. Antonio era un apprezzatissimo architetto. Interpretava questo ruolo come pochi arrivando a fare scelte molto coraggiose in nome dell’autonomia professionale. Una categoria di Uomini che conta sempre meno presenze. Con profondo dolore abbraccio la carissima moglie Anna, le figlie Vittoria e Livia, i fratelli Felice, Maurizio e Franco.