Cristina Casale in un monologo in dialetto torrese sulle precauzione da prendere per evitare di essere contagiati dal coronavirus.

È un modo per allegerire il clima di paura che si sta venendo a creare in Italia, soprattutto dopo le recenti notizie dell'espansione del virus in alcune regioni del Nord.

L'attrice di Torre Annunziata ha al suo attivo numerose esperienze teatrale e cinematografiche, quali "Caro Lucio ti scrivo", un film su Lucio Dalla, proiettato anche al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata.

Nel film l'attrice interpreta il ruolo di Maria, pescivendola, malconcia nell'aspetto e nell'animo, che vive la sua grigia esistenza in un grigio mondo fatto di lavoro e di cupo torpore psicologico, fin quando, quasi involontariamente, comincia ad imbastire una storia con un detenuto che fa capolino alla finestra di una prigione.

La carismatica attrice ha al suo attivo numerosi lavori teatrali e vanta esperienze cinematografiche anche oltreoceano

