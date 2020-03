A cura della Redazione

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania attivata per l'emergenza coronavirus, comunica che tra la notte scorsa e la mattinata di mercoledì 11 marzo, sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 10 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

I contagi in Campania sono 157, 2 le persone guarite, una quella deceduta.

In provincia di Napoli e nel capoluogo i positivi sono 100, 28 nei Comuni dell'Asl NA 3 Sud.