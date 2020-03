A cura della Redazione

L'Arev-Od - Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa, a cui sono associati B&B e Case vacanze del Vesuviano, ha disposto lo stop delle attività fino al 3 aprile prossimo.

"Dopo Consultazioni avvenute, ovviamente, a debita distanza (telematica) - si legge nel comunicato -, i membri del Consiglio Direttivo hanno rivolto invito agli associati, pur in assenza di una esplicita disposizione in tal senso, ma in considerazione dei provvedimenti fin’ora assunti dalle Autorità Pubbliche ed al fine di contribuire, in ogni modo, con senso di responsabilità verso il Paese alle misure di contenimento della diffusione del "Coronavirus", a disporre la chiusura delle rispettive attività fino al 3 aprile".