A cura della Redazione

Cinque tecnici dello Spolettificio Esercito di Torre Annunziata, diretto dal tenente colonnello Berardo Sabbatino, saranno di supporto alla Siare Engineering di Valsamoggia (Bologna) per aiutare l’azienda bolognese a produrre respiratori polmonari da installare nei reparti di terapia intensiva. I cinque si affiancheranno alla task force di militari inviata dal Ministero della Difesa.

La ditta italiana è l’unica produttrice di ventilatori polmonari ed ha un organico di 35 dipendenti. Da ieri ha al proprio fianco 25 tra i migliori uomini dell’esercito italiano, tecnici specializzati dell’Agenzia Industria Difesa, di cui fa parte lo stabilimento militare di Torre Annunziata. Parteciperanno alla "missione" anche tecnici di altri stabiliment dell'Agenzia Industria Difesa, tra i quali lo Stabilimento militare produzione cordami di Castellammare di Stabia, lo Stabilimento pirotecnico militare di Capua e l’Arsenale militare marittimo di Messina.

Grazie all’aiuto ricevuto, l’azienda bolognese produrrà 125 macchinari a settimana, per un totale di 500 al mese e 2 mila entro luglio, per far fronte alla necessità sanitarie del Paese, duramente colpito dal contagio da Covid-19.

La task force sarà coordinata dal colonnello ingegnere Giulio Botto e dal tenente colonnello Ferruccio Poles, già vicedirettore dello Spolettificio Esercito.