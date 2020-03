A cura di Antonio Gagliardi

Emergenza coronavirus. Giorno dopo giorno aumente sempre più il numero dei contagiati in Italia.

Ma la situazione varia da nord a sud del Paese. Le regioni più colpite, in proporzione al numero di abitanti, sono Lombardia, Marche ed Emilia Romagna.

Ma vediamo, alla data di oggi, 21 marzo, quali sono le percentuali di contagiati regione per regione ogni 10.000 abitanti:

Lombardia 170 – Marche 130 - Emilia Romagna 127 – Trentino 123 - Veneto e Piemonte 80 – Liguria 74 – Friuli 54 - Toscana 51 - Umbria 50 – Abruzzo 37 – Valle D’Aosta 24 – Sardegna 19 - Lazio 18 – Puglia 16 – Molise 15 - Campania 13 – Calabria e Basilicata 11 – Sicilia 9.

La Campania si trova al quart'ultimo posto in questa speciale classifica. La crescita dei contagiati nelle regioni del Sud è costante ma non esponenziale. Se si rispetteranno le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, forse si riuscirà a venirne fuori senza eccessivi danni.