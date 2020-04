A cura della Redazione

Riceviamo questa nota dal dott. Pasquale D'Amelio, direttore de La Voce della Provincia e volentieri la pubblichiamo:

"Caro fedele abbonato, il Corona- virus ha costretto me, i collaboratori e i compagni di lavoro della tipografia Fusco di Salerno a tapparci in casa. Le disposizioni governative si rispettano. Appena possibile, la Voce tornerà nelle vostre case, riprendendo quel rapporto, per molti mai interrotto dal 1968".