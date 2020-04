A cura della Redazione

“Io, Giovanni e Patrizia stiamo bene, abbiamo fatto questo video per tranquillizzare parenti ed amici”. Con queste parole Gigi Quartuccio, storico e stimatissimo titolare della nota rivendita di giornali “La Baia del Fumetto” di piazza De Nicola a Torre Annunziata, ha voluto smentire le voci che circolano da qualche giorno sullo stato di salute suo e della famiglia.

“Mia moglie è ricoverata in via preventiva all’ospedale di Castellammare di Stabia - continua così l’edicolante sulla sua pagina di facenook - ed è in attesa del risultato del tampone, ma per il momento non c’è alcuna preoccupazione al riguardo”.

Quartuccio ha deciso di girare il video con il figlio a casa sua, a distanza di sicurezza, dove per misura cautelare sono in autoisolamento volontario in attesa del risultato del tampone. Un’ultima riflessione Gigi la rivolge agli “sciacalli mediatici”, a quelli che sulla tastiera dei loro smartphone diffondono notizie false sul loro stato di salute , “senza alcun rispetto e senza aspettare un momento per ricamare su questa vicenda”.

All’amico Gigi e alla sua famiglia la nostra solidarietà e il nostro augurio di presto ritorno nel suo negozio, vero punto di riferimento per tanti torresi che amano leggere giornali e riviste, dialogando piacevolmente con lui.