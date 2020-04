A cura della Redazione

I gestori di B&B e case vacanza della Campania si rivolgono al presidente Enzo De Luca. ‘’Ci auguriamo che il Governatore ci ascolti, che accolga le nostre proposte e si faccia nostro portavoce presso le Amministrazioni locali ed il governo centrale’’, spiega Aldo Avvisati, presidente di AreVOD, Rete Vesuviana per l’Ospitalità Diffusa di Torre Annunziata, l’associazione che riunisce decine di strutture extralberghiere del Vesuviano.

‘’I B&B, le case vacanza – sottolinea Avvisati - sono la terza gamba del turismo in Campania. Siamo almeno 10mila strutture, tutte a rischio collasso. Abbiamo bisogno di avvertire concretamente la vicinanza ed il sostegno delle Istituzioni locali e nazionali. Siamo sicuri che il presidente De Luca vorrà raccogliere il nostro appello. Siamo certi che sosterrà in tutte le sedi le nostre richieste’’, sottolinea ancora Avvisati che aggiunge: ‘’Abbiamo riassunto in un mini-decalogo le nostre proposte. Abbiamo le idee chiare su quello che, alla luce della nostra ultra-decennale esperienza sul campo, si può e si deve fare per vincere la sfida. Attendiamo solo la disponibilità della Regione ad un incontro, per poter esporre in dettaglio le nostre proposte’’. In sintesi i gestori di b&b e Case vacanza chiedono:

- bonus a fondo perduto alla stregua di quanto disposto dalla Regione Campania a favore delle microimprese con o senza partita Iva (2.000,00 euro una tantum);

- contributo sul canone di locazione per i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere che conducono un immobile ad uso abitativo (competenza della Regione);

- esonero per tutto l’anno 2020 dall'obbligo di corrispondere l'IMU sulle porzioni di immobili di proprietà utilizzate per l'attività ricettiva (competenza dei Comuni);

- esonero per tutto l’anno 2020 dall'obbligo di corrispondere la TARI (tassa rifiuti) sulle porzioni di immobili destinate all’attività ricettiva (competenza dei Comuni);

- sospensione e dilazione della tassazione sul reddito autonomo conseguito nell’anno fiscale 2019 (competenza del Governo centrale);

- lancio del Brand Campania #ioTuristainCampania (competenza regionale);

- pacchetti ed offerte straordinarie per intercettare quote di turismo domestico (competenza regionale);

- campagne di comunicazione e informazione, su scala europea e mondiale, per favorire l’internazionalizzazione dei territori campani a vocazione turistica (competenza regionale).