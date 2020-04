A cura della Redazione

L’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. seleziona 51 candidati per corsi di formazione finalizzati alla preparazione di personale interinale per la produzione di mascherine FFP2, FFP3 e chirurgiche presso lo Stabilimento “SPOLETTIFICIO” di Torre Annunziata dell’Agenzia Industrie Difesa.

Saranno ammesse ai corsi 51 persone così distinte:

1 funzionario tecnico, per cui è richiesta la laurea magistrale in ingegneria elettronica, elettrica o meccanica; allegare alla domanda il curriculum, la carta di identità, il codice fiscale, la laurea.

5 manutentori elettromeccanici, per i quali è richiesto il diploma di perito elettromeccanico; allegare alla domanda il curriculum, la carta di identità, il codice fiscale, il diploma.

45 operatori di macchina, per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore quinquennale; allegare alla domanda il curriculum, la carta di identità, il codice fiscale, il diploma di scuola media superiore quinquennale.

CRITERI DI SELEZIONE

FASE 1

Limite di età, massimo 34 anni e 365 giorni al giorno della pubblicazione del presente bando.

Punteggi:

56% al voto del titolo di studio richiesto; ossia 56 punti a chi ha ricevuto il massimo voto al diploma di scuola media superiore e agli altri il punteggio sarà riproporzionato, non si terrà conto dell’eventuale lode. Per gli ingegneri, 56 punti a chi ha ricevuto il massimo voto alla laurea e agli altri il punteggio sarà riproporzionato, non si terrà conto dell’eventuale lode.

1% eventuali precedenti di lavoro, per almeno sei mesi, pertinenti alle suddette finalità della presente selezione e inequivocabilmente comprovati mediante attestazioni (sono escluse le autocertificazioni), punteggio da 0 a 1, a discrezione della commissione, inoppugnabile;

1% esperienza lavorativa presso AID per almeno sei mesi, con punteggio da 0 a 1, a discrezione della commissione, inoppugnabile;

1% esperienza formativa presso AID inequivocabilmente comprovata mediante attestazioni (sono escluse le autocertificazioni), con punteggio da 0 a 1, a discrezione della commissione, inoppugnabile;

1% servizio militare svolto senza demerito per almeno un anno inequivocabilmente comprovato mediante attestazioni (sono escluse le autocertificazioni), con punteggio da 0 a 1, a discrezione della commissione, inoppugnabile.

Alla fine della selezione saranno stilate tre graduatorie, in base ai punteggi ottenuti da ogni candidato sommando le risultanze per ognuno dei 5 sottocriteri, ossia una graduatoria per i funzionari tecnici, una graduatoria per i manutentori elettromeccanici, una graduatoria per gli operatori di macchina.

A parità di punteggio totale tra più candidati sarà primo in graduatoria il più giovane.

Passeranno alla fase due di selezione solo i primi 10 ingegneri in graduatoria, solo i primi 20 periti elettromeccanici in graduatoria, solo i primi 90 diplomati candidati a svolgere il ruolo di operatore di macchina.

FASE 2

I primi 10 ingegneri in graduatoria, i primi 20 periti elettromeccanici in graduatoria e i primi 90 diplomati candidati a svolgere il ruolo di operatore di macchina in graduatoria saranno sottoposti ad un colloquio in remoto. Attraverso tale colloquio saranno assegnati da 0 a 40 punti a discrezione inoppugnabile della commissione giudicante.

FASE 3

Dopodiché verranno stilate le tre graduatorie finali sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella fase uno ai punteggi conseguiti nella fase due, in questo modo si otterranno le graduatorie finali da cui si attingerà per scegliere chi inserire nei corsi.

Per essere ammessi ai corsi però, pena esclusione dagli stessi, bisognerà ricevere il gradimento a discrezionalità inoppugnabile da parte di AID, a mente all’articolo n. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 751.

Tali graduatorie saranno utilizzate anche per eventuali assunzioni alla fine dei corsi in somministrazione lavoro a tempo determinato presso AID Stabilimento “SPOLETTIFICIO” di Torre Annunziata.

Per essere assunti però bisognerà completare adeguatamente il corso conseguendo l’attestato finale, inoltre sarà necessario ricevere una valutazione psicologica positiva a discrezionalità inoppugnabile dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. e l’idoneità sanitaria a giudizio inoppugnabile del medico competente dello Stabilimento “SPOLETTIFICIO” di Torre Annunziata.

Le candidature, CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL PRESENTE AVVISO PENA ESCLUSIONE, da inviare all’indirizzo e-mail corsoformazionedpi.osmosi@gmail.com saranno accettate se pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 24 aprile 2020.

Per la partecipazione al corso non è previsto alcun rimborso per gli allievi né dall’Amministrazione Militare e nemmeno dall’Agenzia per il lavoro Osmosi S.p.A.

Il responsabile trattamento dati sensibili Claudio Colafrancesco