A cura della Redazione

Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’attività dell’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata non si ferma.

E’ in corso, dalla giornata di martedì 14 aprile, la rimozione di rifiuti ingombranti nell’area alle spalle dell’ex mercato ittico di via D’Angiò, che verrà trasformata in un Parco Urbano con un polo fieristico, stands di prodotti alimentari, e non, e un bar-ristorante.

«La gara per il recupero e la riqualificazione dell’area è stata aggiudicata lo scorso gennaio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola -, e l’importo complessivo per realizzare l’opera, finanziata con fondi “Jessica”, è pari a 1 milione e 338 mila euro.

Gli operatori del Comune hanno rimosso fino ad ora oltre duecento tonnellate di rifiuti ingombranti, depositati nel corso degli anni da persone incivili, ed entro al massimo la giornata di domani, venerdì 17 aprile, l’opera di pulizia e sanificazione dell’intera area, nonché di rimozione del pattume, verrà completata. Quando cesserà l’emergenza sanitaria, ci auguriamo quanto prima – conclude Ammendola -, partiranno i lavori per la realizzazione del “Parco Urbano”, ed un’area abbandonata da oltre quarant’anni verrà restituita ai cittadini».

Prima....

... e dopo