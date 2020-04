A cura della Redazione

Negli ultimi 4 giorni nessun nuovo contagiato a Torre Annunziata. Gli ultimi due positivi, entrambi infermieri, risalgono a giovedì 16 aprile (comunicati dal nostro giornale il giorno dopo).

Rimane 12, quindi, il numero totale dei contagiati, con 3 ospedalizzati, 3 in isolamento domiciliare, 2 guariti e 4 deceduti.

Si è in attesa, nel contempo, dei risultati di 13 tamponi già eseguiti e relativi a persone che hanno avuto contatto con gli ultimi pazienti risultati contagiati dal Covid-19.

La notizia confortante, tuttavia, è che da qualche giorno non vengono effettuati tamponi su cittadini di Torre Annunziata. Ciò vuol dire che nessuno presenta sintomi influenzali tali da richiedere la verifica del test per accertarsi se sia o meno positivo.

Dall’inizio di aprile ad ieri sono stati effettuati 194 tamponi con una media di 10 al giorno. Negli ultimi tre giorni, nessun tampone.

Ciò però non deve assolutamente fare abbassare la guardia. La situazione al momento sembra essere sotto controllo, ma basta un niente per far precipitare le cose. Quindi uscire di casa solo nei momenti di necessità e mantenere il distanziamento sociale. Teniamo duro per altre 2 settimane e poi con l’inizio della fase 2 potremo ritornare gradualmente alla normalità.