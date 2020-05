A cura della Redazione

Ottime notizie da Torre Annunziata sul versante Coronavirus. Tre pazienti (di cui due ricoverati in ospedale e uno sottoposto alla quarantena presso la propria abitazione) sono completamente guariti. Si tratta di tre uomini: un infermiere, un imprenditore ed una persona anziana.

Sale, dunque, a cinque il numero dei cittadini oplontini che hanno vinto la propria battaglia contro il Covid-19. Le ultime due guarigioni erano state registrate lo scorso 14 aprile. Restano cinque le persone attualmente positive: quattro in isolamento domiciliare e una ricoverata presso uno dei Covid-Hospital della Regione. Quattro, invece, quelle decedute. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati sul territorio cittadino 345 tamponi, di cui 14 risultati positivi. Quarantasette, invece, i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare. Con l’inizio della “Fase 2”, il Comando di Polizia locale si occuperà prioritariamente delle segnalazioni di coloro che arriveranno da fuori Regione ed effettuerà controlli in strada per vigilare sull’utilizzo obbligatorio delle mascherine e per evitare che si formino assembramenti. Ad oggi, il numero complessivo dei controlli delle forze dell’ordine effettuato è pari 3.123, con 50 cittadini sanzionati per non aver rispettato le misure restrittive. «Bisogna proseguire sulla strada che fino ad ora ci ha permesso di limitare la diffusione del contagio nella nostra città – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Il parziale allentamento delle misure restrittive non deve indurci nella maniera più assoluta a pensare che l’emergenza sanitaria sia alle nostre spalle, si tratterebbe di un errore gravissimo che potrebbe farci piombare nuovamente nell’incubo che abbiamo vissuto negli ultimi due mesi. Facciamo visita ai nostri familiari e concediamoci una passeggiata – aggiunge -, ma sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e indossando i dispositivi di protezione individuale, facendo molta attenzione a non creare assembramenti. Solo continuando ad assumere comportamenti responsabili potremo frenare in maniera significativa la diffusione del Coronavirus e tornare quanto prima alla vita che conducevamo fino allo scorso 9 marzo».