A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firma l'ennesima ordinanza, la numero 52, per riaprire tutto e per sempre.

Essa contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

"Sentiti i sindaci dell'isola di Ischia, che si ringraziano - scrive in un post su facebook De Luca -, e preso atto delle decisioni della Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri, l'ordinanza sblocca la ripresa delle attività delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto del protocollo di sicurezza".

La Regione Campania riapre anche i circoli ricreativi e culturali, e prevede una serie di indicazioni molto dettagliate sulle modalità di funzionamento in fase 2: tra le altre il divieto all'uso di carte da gioco e di tutti gli strumenti che non possano essere disinfettati al cambio di mano. Occorre anche - si legge in un allegato all'ordinanza firmata dal presidente De Luca - "riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica)", nonché "privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico".

Infine, a far data da oggi, sono revocate le misure restrittive per il comune di Letino (CE).

