A cura della Redazione

Giunto a termine l’iter burocratico per l’installazione sul territorio comunale di impianti di arredo urbano con funzioni tecnologicamente avanzate secondo le dinamiche della “Smart City”. Tali impianti hanno il duplice scopo di abbellire la città e di fornire, nel contempo, utili servizi alla collettività.

Si tratta, infatti, della fornitura di 50 cestini portarifiuti, 2 defibrillatori con annesso corso BSLD per 2 operatori, 6 fioriere con sedute e telecamera orbitale, 1 attrezzatura per parco giochi per aree a verde pubblico, 5 info point digitali da collocarsi nelle principali piazze e strade cittadine. E poi impianti di transenne parapedonali, portalini per la segnaletica stradale, dissuasori di velocità. Per l’Amministrazione nessun costo, ma l’aggiudicatario dell’appalto potrà “sfruttare” spazi pubblicitari che compariranno su tali impianti.

Il progetto è stata proposto circa un anno e mezzo fa dal gruppo consiliare “Insieme per Torre Annunziata”, formato dai consiglieri comunali Bruno Avitabile e Angela Nappi, e portato avanti dal sindaco Vincenzo Ascione e dall’assessore Luigi Ammendola.

“L’appalto – afferma Avitabile – è stato assegnato alla fine dell’anno scorso alla società Ipas SpA di San Mauro Torinese. Poi la pandemia da coronavirus ha bloccato tutto e solo da poco è stata ripresa l’attività per concretizzare il progetto. Avremmo potuto impiegare molto meno tempo, purtroppo la scarsa disponibilità di personale e i tanti progetti in itinere al Comune hanno rallentato la relativa procedura”.

Intanto prosegue l’opera di piantumazione degli alberi su tutto il territorio cittadino (oltre 700) e riprenderanno a breve i lavori per la ripavimentazione dei marciapiedi di via Vittorio Veneto e la riqualificazione di altre 15 strade.

“A breve saranno installati gli arredi urbani – riprende l’assessore Ammendola -. Ne approfitto per fare un appello a quei pochi cittadini che hanno scarso riguardo per i beni della collettività. Evitate di vandalizzarli, cerchiamo tutti assieme di rendere la nostra città più bella ed accogliente”.