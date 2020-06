A cura della Redazione

Festa della Repubblica 2 giugno 2020. Preghiera per l’Italia e per gli operatori sociali, sanitari e le forze di polizia impegnate in tempo di coronavirus a protezione della Patria.

Don Antonio Carbone, rettore della Casa Salesiana, in occasione della Festa della Repubblica, ha inteso promuovere un'iniziativa che coinvolga tutti gli attori di questa pandemia da coronavirus.

"Il lavoro di operatori sanitari in questi mesi - afferma - è stato indispensabile e lodevole. Il lavoro delle forze di polizia ha assicurato protezione e sicurezza. L’impegno di volontari ha dato sostegno morale ed economico a chi era nel bisogno. Per questo abbiamo pensato di vivere un breve momento insieme nel cortile del nostro oratorio e concludere con l’Inno d’Italia. Sarebbe bella una rappresentanza di ogni realtà, nel rispetto delle normative vigenti, per vivere insieme questo momento. Il 2 giugno è una festa importante per tutti gli italiani - conclude -. Ricordiamo il sacrificio di donne e uomini impegnati per offrirci un’Italia repubblicana. Il 2 giugno 1946 fu la prima volta che le donne furono ammesse al voto".