Diretta del presidente della Regione Campania sulla sua pagina di facebook. Vincenzo De Luca assicura tutti dicendo "che anche questo focolaio, come gli altri della Campania, sarà risolto".

Ma sulla questione Mondragone, il governatore della Campania mette in chiaro anche alcune cose. Come il fatto che "spetta alla Regione fare le ordinanze ma alle forze dell'ordine farle rispettare, cosa che a Mondragone non è avvenuto", e anche che quella dei palazzi della Ex Cirio" è una situazione incancrenita da dieci anni di fronte alla quale tutti hanno girato la testa. Quando siamo entrati negli appartamenti per fare i test - ha spiegato - abbiamo trovato decine di persone ammassate, affitti in nero pagati a cittadini italiani, eppure nessuno ha visto niente. E chi non ha fatto niente apre anche la bocca".

Poi sull'emergenza Covid, spiega che ad oggi sono stati eseguiti nell'area interessata dal focolaio "743 tamponi dei quali 43 positivi; 9 nella palazzina dei senza tetto italiani, il resto tra bulgari e rom".