A cura della Redazione

A scuola dal 14 settembre 2020 al 5 giugno 2021.

La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021: si torna in classe lunedì 14 settembre 2020 e le lezioni termineranno sabato 5 giugno 2021 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, ovvero di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

"La nomina di Domenico Arcuri a Commissario all'emergenza scolastica - dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini - ci ha fatto tornare sui nostri passi e con un atto di responsabilità, e con il pieno accordo dei sindacati, abbiamo scelto di uniformarci alla data di inizio dell'anno scolastico decisa da gran parte delle altre Regioni.