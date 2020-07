A cura della Redazione

Lo aspettavano in tanti fuori all’ex ospedale civile di Torre Annunziata, ma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, atteso per l’inaugurazione del Centro di Formazione e Simulazione avanzata Archimede, ha dato forfait.

C’era, invece, il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il direttore sanitario Asl Napoli 3 Sud Gaetano D'Onofrio, il direttore scientifico del Centro Pietro Di Cicco, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e la consigliera regionale Loredana Raia.

L'obiettivo del Centro è la costante formazione professionale. E' dare l’opportunità agli operatori sanitari di migliorare le proprie competenze, oltre ad offrire ai cittadini risposte sempre adeguate alle loro esigenze. La Medicina fa passi da gigante e chi oggi sviluppa competenze sanitarie deve sapere che tra 5 anni il 50 per cento di queste diventano obsolete.

“Un centro di eccellenza di grandi qualità – ha affermato il ministro Manfredi - che consentirà a operatori, studenti, personale di potersi addestrare in maniera tale da poter garantire un servizio sanitario di qualità. E questo non solo per Torre Annunziata ma per tutta l’Asl e tutta la Campania. E’ motivo di soddisfazione che una struttura di tale eccellenza sia localizzata in questo territorio e possa dare un contributo importante per la formazione del personale”.

“Il nostro intento – spiega Gennaro Sosto, direttore dell’Asl Na 3 Sud - è cercare di far acquisire competenze oltre che conoscenze. I nostri operatori vengono dalla scuola italiana, che è innegabile essere una delle migliori del mondo. Dovevamo potenziare il livello delle competenze con i centri di simulazione medica come quello che abbiamo inaugurato oggi. Il nostro obiettivo è che diventi un Centro di riferimento al servizio dei giovani che studiano presso le Università ma anche per i nostri stessi operatori affinché imparino a gestire situazioni critiche e a non trovarsi impreparati di fronte a situazioni impreviste. Questo Centro è motivo di grande orgoglio per noi. Ci abbiamo creduto fortemente sin dall’inizio, con la collaborazione di altre Istituzioni, del Comune, della Regione e con la grande dedizione dei nostri operatori. Devo citare il dott. Pietro Di Cicco, che si è speso personalmente per l’apertura di questo Centro. Contiamo di essere un punto di aggregazione non solo per le altre Aziende sanitarie ma anche per le altre regioni”.