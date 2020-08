A cura della Redazione

Ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, su nuove restrizioni volte a contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Il documento prevede "la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico". Il Governo starebbe pensando a una forma di ristoro economico per le perdite subite dai gestori.

È inoltre stabilito "l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento". In particolare, l'ordinanza, le cui misure non sono in alcun modo derogabili dalle Regioni, fa riferimento a "spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché piazze, slarghi, vie dove per caratteristiche sia più agevole il formarsi di assembramenti, occasionali e/o spontanei".

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita - dice Speranza -. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza".