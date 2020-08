A cura della Redazione

Nei giorni scorsi, e in particolare il 15 agosto, sono state postate su vari gruppi facebook le foto scandalo dell’immondizia lasciata dai bagnanti il giorno precedente ferragosto lungo tutto l’arenile pubblico “Lido Mappatella”. Tra i rifiuti sparsi sulla spiaggia c’era persino un passeggino abbandonato.

Subito un coro di proteste indirizzato soprattutto (ma c’era anche chi inveiva contro i soliti incivili) nei confronti dell’Amministrazione comunale, rea di non aver provveduto tempestivamente alla rimozione dei rifiuti.

Ora, lungi da noi da voler ergerci a difensori del Palazzo, ma per onestà intellettuale bisogna dire come stanno veramente le cose.

Prima dell’inizio della stagione balneare il Comune aveva indetto un bando per la gestione parziale delle spiagge libere per due ordini di motivi: garantire la pulizia dell’arenile pubblico e assicurare il distanziamento sociale tra i bagnanti a causa dell’emergenza coronavirus. Tale iniziativa era giustificata dal fatto che c’è una grave carenza di personale, dovuta soprattutto ai continui pensionamenti che non permettono più il regolare svolgimento di taluni servizi. E neppure i dovuti controlli, visto che i vigili urbani in servizio sono appena 22 e quelli operanti per strada non più di 5 al giorno (LEGGI QUI).

All’Avviso pubblico si presentarono due soggetti i quali, però, non avevano i requisiti richiesti. Fu così deciso di affidare la pulizia della spiaggia (e non la gestione) ad un Cooperativa sociale per i mesi di luglio e agosto con tre interventi settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì. Forse l’unico neo è stato quello di non aver previsto una pulizia straordinaria per la mattinata del 15 agosto. Fatto sta che avendo ripulito l’arenile venerdì 14, probabilmente nessuno poteva immaginare che alla fine della giornata un piccolo esercito di incivili si fosse scatenato a tal punto da lasciare l’arenile molto simile ad una discarica a cielo aperto.

Stamattina, lunedì 17 agosto, la spiaggia è stata regolarmente pulita e sulla sua pagina facebook il vicesindaco Luigi Ammendola ha pubblicato il seguente post: “Stamattina sono stati rimossi 50 sacchi di inciviltà pura ed assoluta!”.

Vogliamo dargli torto?