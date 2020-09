A cura della Redazione

Sono 249 (ieri 218) i nuovi positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore ad esito di 7.991 tamponi esaminati (61 dei quali casi di rientro o contatti di questi). Seconda regione in Italia per numero odierno di casi, preceduta dalla Lombardia (271). Nessun decesso e 24 guariti.

Il totale dei contagiati è di 8.377 di cui 448 deceduti e 4.514 guariti. Gli attuali positivi sono 3.415: 3.186 in isolamento, 9 ricoverati in terapia intensiva e 220 ricoverati con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 467.131.

"Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni - si legge in una nota dell'Unità di Crisi regionale -. Si conclude questa fase della "operazione filtro" del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra".