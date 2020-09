A cura della Redazione

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’edificio scolastico del Secondo Circolo “G. Siani” di via Tagliamonte.

La Regione Campania, con l’Avviso Pubblico relativo all’aggiornamento del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, ha inteso provvedere all’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà comunale, con la finalità di migliorare gli standard di sicurezza e di qualità degli ambienti.

«Il comune di Torre Annunziata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – ha partecipato, per gli edifici scolastici di proprietà dell’Ente presenti sul territorio, al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 per effettuare un intervento di ristrutturazione ed adeguamento antisismico della sede centrale del Secondo Circolo “G. Siani” di via Tagliamonte. Al fine di accedere al finanziamento, il Comune ha partecipato all’avviso pubblico regionale, e l’Ufficio Tecnico ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo approvato dalla giunta municipale. Progetto che prevede la demolizione e la fedele ricostruzione dell’edificio. L’importo complessivo dei lavori – conclude Ammendola – è pari a 6 milioni e 860 mila euro».