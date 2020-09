A cura della Redazione

La decisone era nell'aria, e gli ultimi contagi (8 in una volta sola, seppur asintomatici) hanno spinto il sindaco Vincenzo Ascione a firmare l'ordinanza che posticipa a lunedì 28 settembre l’inizio delle attività didattiche per tutti gli istituti scolastici di Torre Annunziata.

“Inoltre – si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino –, l’utilizzo dei plessi quali sedi di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e regionali del 20 e 21 settembre, impone - una volta concluse le operazioni di voto - un intervento accurato di igienizzazione e sanificazione degli edifici scolastici, al fine di garantire la ripresa dell’attività didattica in totale sicurezza per studenti, docenti e personale”.