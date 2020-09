A cura della Redazione

Vicenda scuola media Alfieri di Torre Annunziata. Dopo la pubblicazione dell’articolo sulla decisione adottata a maggioranza dal Consiglio d’Istituto di procedere alla riduzione del numero degli alunni per classe, fino ad un massimo di 20, effettuando un sorteggio tra gli studenti per la composizione delle nuove classi (deliberazione poco gradita alla maggior parte dei genitori dei ragazzi), abbiamo sentito la dirigente scolastica Rosalba Sorrentino, che ha cercato di fare chiarezza su alcuni aspetti controversi della questione.

“Nell’articolo pubblicato ieri su torresette.news - afferma la dirigente scolastica - ci sono alcune inesattezze. Al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto è stata dettagliatamente riportata la situazione e i due organismi hanno considerato strutturate e fattibili tutte le proposte emerse. Quindi è inesatto affermare (l’affermazione è di una docente, non dell’articolista, ndr) che per me non c’erano alternative alle deliberazioni poi assunte democraticamente dagli organi collegiali preposti, ciascuno per la propria competenza.

Il costante dialogo costruttivo con le varie istituzioni del territorio, con le famiglie e con il Consiglio d’Istituto - di cui fanno parte tutte le componenti della comunità scolastica - continua nella comune mission di garantire a tutti gli alunni che frequentano la scuola non solo il diritto all’istruzione, ma anche alla salute e alla sicurezza. Domani (oggi per chi legge, ndr) – prosegue la professoressa Sorrentino - effettueremo con il sindaco, i tecnici del Comune, il nostro RSPP e il genitore presidente del Consiglio d’Istituto un ulteriore sopralluogo, prima presso l’Istituto Mazzarello e poi nell’edificio di via Gambardella alla luce degli elementi emersi. L’impegno dell’Istituzione scolastica che rappresento è quello di perseguire prioritariamente l’interesse dei nostri alunni, cercando di ridurre al minimo i disagi prodotti dalla situazione emergenziale. Infine – conclude la dirigente scolastica -, vorrei precisare che non è affatto vero che agli alunni delle nuove classi saranno cambiati docenti e libri. Faremo di tutto affinché ciò non accada”.