Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 21 settembre.

Sono 243 (ieri 171) i nuovi positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore ad esito di 3.405 tamponi effettuati (oltre 4mila in meno rispetto a ieri). È il dato più alto in Italia oggi. La Si registrano 20 guariti e un decesso.

Il totale dei contagiati è di 10.503, di cui 457 deceduti e 5.149 guariti. Gli attuali positivi sono 4.897: 4.531 in isolamento, 21 ricoverati in terapia intensiva (- 1) e 345 ospedalizzati con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 544.020.